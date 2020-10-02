В Естонії активісти та діаспора відзначили 6-річчя пікетування посольства РФ у Таллінні

Естонські активісти, в тому числі представники української діаспори, провели у четвер чергове щотижневе пікетування посольства Росії з вимогою припинення агресії та звільнення українських політв’язнів у РФ.

Таке пікетування почалося рівно 6 років тому, повідомив кореспонденту Укрінформу організатор пікетування Тармо Круусімяе.

«Щотижневе пікетування російського посольства в Таллінні проходить з 1 жовтня 2014 року. Спочатку це було по середах, потім – по четвергах», – розповів Круусімяе.

Акції тривають упродовж однієї години в робочий час, з 16:00 до 17:00, щоб співробітники диппредставництва РФ напевно бачили та чули активістів.

На заході майорять прапори: українські, естонські, кримськотатарські та лунають гасла: «Крим – це Україна», «Стоп Путін!», «Свободу політв’язням», «Putin lies, people die», «Рашизм не пройде», «Сов’єт – нєт! Свобода – да!».

В пікетах беруть участь від п'яти до десяти чоловік. Склад учасників періодично змінюється, останнім часом додалася молодь. Є згуртоване ядро.

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У 2018 році Міністр юстиції Естонії відзначив грамотами найбільш стабільних учасників пікетування посольства РФ – представників української діаспори Лідію Лаане, Михайла Книша, естонських активістів Тармо Круусімяе, Антса Ерма, Лаурі Леенсоо, Тааві Ребанне, Айвара Ківісіва, Марі-Анн Келам.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Тармо Круусімяе був нагороджений Медаллю Святого Володимира Великого, яка є найвищою нагородою Світового конґресу українців.

Фото: Тармо Круусімяе, just.ee

Відео: Tarmo Kruusimäe