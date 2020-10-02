В Естонії активісти та діаспора відзначили 6-річчя пікетування посольства РФ у Таллінні
Таке пікетування почалося рівно 6 років тому, повідомив кореспонденту Укрінформу організатор пікетування Тармо Круусімяе.
«Щотижневе пікетування російського посольства в Таллінні проходить з 1 жовтня 2014 року. Спочатку це було по середах, потім – по четвергах», – розповів Круусімяе.
Акції тривають упродовж однієї години в робочий час, з 16:00 до 17:00, щоб співробітники диппредставництва РФ напевно бачили та чули активістів.
На заході майорять прапори: українські, естонські, кримськотатарські та лунають гасла: «Крим – це Україна», «Стоп Путін!», «Свободу політв’язням», «Putin lies, people die», «Рашизм не пройде», «Сов’єт – нєт! Свобода – да!».
В пікетах беруть участь від п'яти до десяти чоловік. Склад учасників періодично змінюється, останнім часом додалася молодь. Є згуртоване ядро.
У 2018 році Міністр юстиції Естонії відзначив грамотами найбільш стабільних учасників пікетування посольства РФ – представників української діаспори Лідію Лаане, Михайла Книша, естонських активістів Тармо Круусімяе, Антса Ерма, Лаурі Леенсоо, Тааві Ребанне, Айвара Ківісіва, Марі-Анн Келам.
Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Тармо Круусімяе був нагороджений Медаллю Святого Володимира Великого, яка є найвищою нагородою Світового конґресу українців.
Фото: Тармо Круусімяе, just.ee
Відео: Tarmo Kruusimäe