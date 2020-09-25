Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» відбулася онлайн

Національний університет «Острозька академія» організував та провів 23-24 вересня VIII Міжнародну наукову конференцію «Українська діаспора: проблеми дослідження» в дистанційній формі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Стожари.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор університету Ігор Пасічник. До вітання приєдналася директор НДЦ «Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» Алла Атаманенко та президент Світового конґресу українців (1998–2008), доктор права Аскольд Лозинський.

У середу, 23 вересня, відбулись три сесії, в рамках яких звучали доповіді та різні реляції учасників з США, Австралії, України, Канади, Болгарії тощо.

Наступного дня конференція проходила в 4 секціях, темами яких стали «Діаспора як явище. Суспільно-політичне життя в діаспорі»; «Українська освіта та наука в діаспорі. Визначні українці за межами України»; «Культурні, мистецькі та літературні здобутки закордонного українства»; «Архіви, архівні фонди, книжкові колекції та преса діаспори в Україні та за кордоном».

Детальніше з програмою конференції можна ознайомитися за посиланням: https://idud.oa.edu.ua.

Як повідомлялося, VIIІ Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» мала відбутися 21-22 травня 2020 року, але її було перенесено на вересень через пандемію COVID-19.

Фото: events.oa.edu.ua