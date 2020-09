Посол Ченцов зустрівся з учасниками Товариства українських студентів у Нідерландах

У посольстві України в Нідерландах відбулася зустріч Товариства українських студентів у Нідерландах за участю посла Всеволода Ченцова.

Звертаючись до учасників заходу, Ченцов привітав згуртованість та активізацію діяльності української молоді, яка навчається у вищих навчальних закладах Нідерландів. Посол висловив сподівання на започаткування нових спільних ініціатив найближчим часом.

У ході засідання учасники товариства обговорили низку організаційно-установчих питань та визначили пріоритети діяльності організації на наступний рік.

Як зазначається, Товариство українських студентів у Нідерландах (Ukrainian Students' Society in the Netherlands) було створено за підтримки фундації «Українці в Нідерландах».

Організація об’єднує активну українську молодь, що навчається у Королівстві Нідерланди.

Товариство надає інформаційну допомогу стосовно особливостей місцевої системи вищої освіти, рекомендації щодо навчального процесу, організовує розважальні та навчально-пізнавальні заходи, а також бере участь у культурно-гуманітарних ініціативах української громади в Нідерландах.

