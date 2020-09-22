Посольство України у Франції проведе серію вебінарів про промисловий потенціал держави

Посольство України у Франції організовує низку вебінарів про український промисловий потенціал за участі вітчизняних та французький експертів.

Це дипломатичне представництво анонсує у Facebook, передає власний кореспондент Укрінформу.

Перший вебінар пройде у п’ятницю, 25 вересня, та буде присвячений розвитку стартапів та інноваціям в Україні.

Експерти обговорять загальну економічну ситуацію в Україні та перспективи розвитку у період після епідемії COVID-19. Йтиметься також про інновації у різних галузях, зокрема, ІТ та цифровий, штучного інтелекту (АІ), агротехнічній та інші.

Учасники вебінару оцінять потенціал розвитку у цих сферах між Україною та Францією.