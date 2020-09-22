В Українській спілці в Анкарі запровадили психотерапевтичні зустрічі

В Українській спілці в Анкарі запровадили зустрічі з психологом-психотерапевтом з метою спілкування на різноманітні актуальні теми, надання підтримки тощо.

На першій зустрічі з психологинею та психотерапевткою Мариною Хредченко йшлося про позитивне сприйняття змін, зокрема в часи пандемії, утримання балансу та психологічної рівноваги, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

Хредченко розповіла, що спонукало до започаткування такої ініціативи.

«Цю зустріч вирішили провести, бо за час мого перебування за кордоном, за результатами опитування, яке проводила, та виходячи з мого проєкту «Схід-Захід-Україна» зрозуміла, що для кожного з нас, особливо тих, хто живе за кордоном, важливо відчувати себе частинкою чогось більшого, час від часу бути із земляками, відчувати та надавати підтримку», - розповіла психотерапевтка, яка емігрувала до Туреччини рік тому.

За її словами, завдяки таким зустрічам легше зрозуміти, що всі питання, які виникають в нашому житті, в чомусь дуже унікальні, а в чомусь дуже-дуже схожі, тому й рішення може бути знайдене спільно, у взаємодії.

У Туреччині Хредченко заснувала проєкт «Схід-Захід-Україна», покликаний сприяти адаптації українців, які планують їхати чи вже виїхали за кордон.

«Дуже багато ютубно-фейсбучно-глянцевого, а справжні історії дещо відрізняються. Оскільки моя професійна терапевтична місія - це повертати контакт з реальністю, на цих зустрічах жінки, які думають про еміграцію або зараз живуть за кордоном, мають змогу почути та поділитися правдивими історіями про життя в іншій країні і про те, як до нього можна адаптуватися», - розповіла психотерапевтка.

Як зазначається, такі зустрічі, засновані на методі позитивної психотерапії, проводитимуться на постійній основі. Планується, що кожна з них буде присвячена окремій темі.

На базі Української спілки в Анкарі також діють українська суботня школа, курси української та турецької мов, танцювальний гурток, хор. Проходять заняття з айкідо, малювання та розпису на шовку. У зв’язку із пандемією коронавірусу майже всі ці заходи проводяться віддалено.

Фото: Ukrayna Derneği - Ankara / Українська Спілка в Анкарі в Фейсбуці