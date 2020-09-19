Психологи з'ясували, з ким людина щасливіша: з сім'єю чи з друзями

Американські психологи оцінили рівень щастя людей в момент, коли вони проводили час з приятелями або з сім'єю, в тому числі дітьми.

Робота опублікована у Journal of Personality and Social Psychology, передає Укрінформ.

Багато хто вважає, що проведення часу з сім'єю зробить їх щасливішими. Фахівці під керівництвом професора психології з St. Mary's University (США) Натана Хадсона показали, що це не так.

У дослідженні взяли участь понад 400 осіб, яких просили згадати свої відчуття під час спілкування з сім'єю і друзями. Вони також повинні були розповісти, чим займалися в цей період, оцінивши такий досвід за емоційною шкалою (від нуля до шести).

В результаті дослідники змогли встановити суб'єктивний рівень щастя учасників в той час, коли вони спілкувалися з друзями або з романтичним партнером і дітьми . Він виявився вищим, коли опитувані проводили час з друзями.

Однак Хадсон з колегами не поспішають робити однозначних висновків і кажуть, що такі результати можуть бути пов'язані з тим, що в компанії приятелів люди, як правило, проводять вільний час і відпочивають, а з рідними нерідко займаються неприємною роботою, пов'язаною з побутом.

Так, згідно з тим же дослідженням, 65 відсотків часу, проведеного з друзями, пов'язане зі спілкуванням, а у випадку з романтичними партнерами і дітьми ця цифра нижче - 28 відсотків. При цьому учасники, як правило, позитивно відгукувалися про спілкування зі своєю сім'єю, якщо в ці моменти не йшлося про побутові обов'язки.