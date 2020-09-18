Маріупольська школярка стала лауреатом V Міжнародного конкурсу інноваційних винаходів у Канаді

Аліса Сергєєва з Маріуполя стала лауреатом V Міжнародного конкурсу інноваційних винаходів (iCAN) в Канаді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Маріупольської міської ради.

«Цьогорічна випускниця Маріупольського технічного ліцею Аліса Сергєєва здобула срібну медаль на Міжнародному конкурсі інноваційних винаходів iCAN у Канаді. Маріупольчанка презентувала проєкт з розробки нового екологічного пакувального матеріалу на основі каштану», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що конкурс iCAN цьогоріч проходив онлайн і зібрав учасників з 60 країн. Сергєєва представляла Маріуполь та Україну в складі команди Малої академії наук.

За словами вчительки біології Маріупольського технічного ліцею Світлани Шевченко, Сергєєва почала працювати над проєктом ще з 2018 року.

«Мета нашого дослідженя - створити екологічно безпечний матеріал з поновлюваних рослинних ресурсів як альтернативу традиційним матеріалам, що засмічують навколишнє середовище», - пояснила вчителька.

Вона розповіла, що Аліса дуже цілеспрямована дівчина. Школярка пройшла через етапи Малої академії наук, навчання у бізнес-школі, брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Intel Еко».

Як зазначається, конкурс iCAN надає винахідникам з усього світу можливість продемонструвати свої найкращі ідеї на міжнародному рівні. Захід включає виставку винаходів, семінар і церемонію нагородження. Організатором конкурсу виступає Міжнародне товариство інновацій та підвищення кваліфікації Торонто (TISIAS).

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Загалом команда Малої академії наук виборола 31 нагороду на цьогорічному конкурсі iCAN, зазначається на сайті МАНУ.

Фото: ifia.com, mariupolrada.gov.ua