У Катарі започаткували віртуальний музей сучасного українського мистецтва

У Катарі запустили нову постійно діючу культурно-мистецьку платформу – віртуальний музей «Україна: мистецтво нової доби/ Ukraine: New Era Art».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Державі Катар в Фейсбуці.

Зазначається, що запуск платформи відбувся відомими в Катарі українськими митцями Андрієм та Надією Черноволами, які живуть в країні вже 6 років, у співробітництві з українським посольством, громадською організацією «Міжнародний інститут культурної дипломатії».

Головна мета проєкту – продемонструвати Катару та широкій аудиторії сучасну Україну та творчий доробок українських митців.

Перша експозиція музею працюватиме з 17 вересня упродовж 3-х місяців. Усі бажаючі зможуть переглянути експозицію в онлайн-режимі за посиланням: https://artspaces.kunstmatrix.com/.../2174935/ukrainian-art.

Повідомляється, що організатори відібрали роботи 10 яскравих представників різних поколінь, національних шкіл, а також видів мистецтва (малярства та графіки). В експозиції представлені роботи Івана Марчука, Віктора Сидоренка, Петра Антипа, Катерини Косьяненко, Олени Придувалової, Сергія Гая, Дениса Саражина, Андрія Черновола, Оксани Стратійчук та Олесі Джураєвої.

«Усі вони – добре знані у світі митці, які успішно презентують Україну на престижних міжнародних мистецьких заходах. Кожен з них має яскраво виражену індивідуальну творчу манеру та власну світоглядну позицію, що відображена у поліфонії жанрів і актуальних тем», - йдеться у дописі.

Основною метою діяльності нової мистецької платформи є «промоція України та українського мистецтва у Державі Катар, сприяння розвитку культурного обміну між нашими країнами, популяризація українського візуального мистецтва».

Зазначається, що «проєкт символізує нові можливості інформаційної епохи, яка, як і мистецтво, здатна нівелювати відстані, долати кордони і сприяти міжнародному культурному обміну між країнами». Особливої актуальності він набуває в умовах існуючих обмежень, спричинених глобальною пандемією коронавірусу.

Куратори проєкту - Марина Стрельцова та Надія Черновіл.

Фото: Посольство України в Катарі/Embassy of Ukraine in Qatar в Фейсбуці