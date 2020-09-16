Проєкт «Марія» про Голодомор представлений на фотофестивалі в Швеції

Проєкт «Марія» канадської фотографині та художниці українського походження Лесі Марущак, яка ділиться історією Голодомору очима свідка, бере участь у сьомому фотофестивалі Landskrona Foto Festival 2020 у Швеції.

Фестиваль триває до 20 вересня та включає понад двадцять виставок, повідомляється на сайті Світового конґресу українців (СКУ), передає Укрінформ.

«Проєкт Лесі Марущак «Марія» - це роздуми про пам’ять та травми Голодомору. Відправна точка Лесі, портрет Марії Ф., свідка, яка переїхала до Канади, - це твір змішаної техніки з використанням архівних зображень, які переосмислюються цифровим способом, результатом чого стала поява непідвладного часові візуального оповідання", - цитують в СКУ кураторку Landskrona 2020 Моніку Алленде.

За її словами, проєкт «Марія» був обраний в рамках цьогорічної програми фестивалю, адже він відповідає темі «Архітектура пам'яті», роздуму про роль пам'яті у побудові реальності, а також про впливи на колективне поняття про соціальну пам'ять.

«Виставка є частиною розділу під заголовком "Суперечність історії" в рамках загальної теми фестивалю, де чотири митці розглядають наслідки насильства під час переслідування та, зрештою, геноциду в авторитарних режимах. Вона проводиться в Цитаделі, середньовічній фортеці в центрі міста, яка служила одночасно в'язницею та центром біженців після Другої світової війни до 1940-х років, маючи на меті створити прямий діалог з простором», - розповіла Алленде.

Одне із зображень проєкту «Марія» було обране як головний рекламний образ фестивалю і демонструється на цифрових білбордах у центрі міста.

«Світовий конґрес українців вітає Лесю Марущак з її досягненнями та міжнародним визнанням її роботи, зокрема проєкту «Марія». Ми також висловлюємо свою вдячність фестивалю Landskrona Foto Festival та його художній керівниці Моніці Алленде за те, що вони обрали «Марію» серед робіт багатьох видатних фотографів і тим самим допомогли підвищити обізнаність про цей геноцид, який сьогодні досі залишається відносно невідомим в історичній пам’яті», - зазначив віце-президент СКУ та голова Міжнародного координаційного комітету СКУ з питань Голодомору Стефан Романів.

У свою чергу, Марущак розповіла, що проєкт «Марія», створений на різних платформах, включаючи книги, інсталяції, текстильні скульптури, вистави, лекції та фільми, «демонструє мій інтелектуальний та емоційний відгук, підтриманий сучасними дослідженнями та історіями тих, які вижили». «Ці спомини справили таке враження, що вони завжди зі мною, коли я досліджую свою особистість, але також коли ділюсь ними з іншими. Саме під час обміну цими історіями ми вивчаємо світовий досвід та знаходимо спільну мову. Саме про це йдеться в моїй роботі», - додала мисткиня.

Як повідомляв Укрінформ, «Марія» - це один зі складників великої мультимедійної арт-інсталяції, що пов’язана з мобільним меморіальним простором. Проєкт присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. У центрі уваги - портрет юної дівчини Марії, якій вдалося вижити і перебратися в Канаду, у той час як мільйони людей загинули. Окрім книги, у проєкті представлені також виставка зображень та інсталяцій, фільм і серія лекцій.

У травні 2019 року художня книга Лесі Марущак «Марія» здобула найвищу нагороду на Міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» у Києві, а також увійшла до кінцевого списку на Афінському фестивалі фотокниг та престижному Prix du livre, Recontres d'Arles в 2019 р. у Франції.

Проєкт «Марія» також був представлений в Парижі у рамках рамках ParisArtistes та престижної фотовиставки Objectif FEMMES 4-6 жовтня 2019 року.

Інсталяція Лесі Марущак з проєкту «Марія» демонструвалася онлайн в червні в США.

Світовий конґрес українців надав патронат проєкту «Марія».

Фото: Landskrona Foto в Фейсбуці