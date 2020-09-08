Фестиваль у Швеції обрав світлину з проєкту Лесі Марущак про Голодомор для головного промофото

Один із образів проєкту «Mарія» канадської фотографині та художниці українського походження Лесі Марущак став головним рекламним зображенням фестивалю Landskrona Foto Festival в Швеції та демонструється на цифрових білбордах у центрі міста.

Про це повідомляє Свiтовий конґрес українців (СКУ) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Світовий конґрес українців вітає Лесю Марущак з досягненнями та міжнародним визнанням її робіт, включно з проєктом «МАРІЯ»», - зазначив перший віцепрезидент СКУ та голова Міжнародного координаційного комітету у справі Голодомору Стефан Романів.

Landskrona Foto Festival проходить 4-20 серпня в місті Ландскруна.

Як повідомляв Укрінформ, «Марія» - це один зі складників великої мультимедійної арт-інсталяції, що пов’язана з мобільним меморіальним простором. Проєкт присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. У центрі уваги - портрет юної дівчини Марії, якій вдалося вижити і перебратися в Канаду, у той час як мільйони людей загинули. Окрім книги, у проєкті представлені також виставка зображень та інсталяцій, фільм і серія лекцій.

У травні 2019 року художня книга Лесі Марущак «Марія» здобула найвищу нагороду на Міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» у Києві, а також увійшла до кінцевого списку на Афінському фестивалі фотокниг та престижному Prix du livre, Recontres d'Arles.

Проєкт «Марія» також був представлений в Парижі у рамках рамках ParisArtistes та престижної фотовиставки Objectif FEMMES 4-6 жовтня 2019 року.

Інсталяція Лесі Марущак з проєкту «Марія» демонструвалася онлайн в червні в США.

Світовий конґрес українців надав патронат проекту «Марія».

Фото: chytomo.com

Відео: Landskrona Foto