СФУЖО та СКУ продовжили збір допомоги для постраждалих в Лівані українських родин

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) та Світовий конґрес українців (СКУ) продовжили до 20 вересня збір допомоги для українських родин, що постраждали в результаті вибуху в Бейруті 4 серпня.

Про це повідомляє Український погляд, передає Укрінформ.

Як зазначається, метою цієї акції є зібрати 20 000 доларів США. Пасторально-міграційний відділ Патріаршої курії Української греко-католицької церкви, з яким у цьому проєкті співпрацюють СФУЖО і СКУ, вже призначив на цю ціль 5 000 доларів США.

Організатори збору висловили щиру подяку всім організаціям та приватним особам, які вже відгукнулися на цей заклик допомогути українцям, що потрапили в біду.

Пожертви з приміткою: «СФУЖО: Для постраждалих українців у Лівані» та «СКУ: Для постраждалих українців у Лівані» можназробити одним трьома способами: надіслати через Інтернет, надіслати чек на СКУ або зробити банківський переказ на рахунок СКУ.

Детальніше про це за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, Світова федерація українських жіночих організацій та Світовий конґрес українців 19 серпня оголосили про початок акції на підтримку українців, що постраждали під час вибуху в порту Бейрута 4 серпня, і закликали усіх небайдужих приєднуватись.

Зазначається, цю акцію СФУЖО та СКУ здійснюють у співпраці з довголітнім партнером – Українською греко-католицькою церквою, зокрема з Пасторально-міграційним відділом Патріаршої курії, представники якого у взаємодії з Посольством України та Громадою українців Лівану будуть координувати таку підтримку.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Кількість загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті зросла до 220 осіб.

Україна направила Лівану гуманітарну допомогу, виділивши з резервного фонду 8,4 млн грн.

Фото: АА