Зеленський і Курц говорили про найменування площі у Відні на честь України

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з Федеральним канцлером Себастіаном Курцом у Відні порушив ініційоване українською громадою у Відні питання про найменування однієї з міських площ на честь України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Підтримую ініціативу української громади Австрії назвати одну з площ у Відні на честь України і прошу вас погодитися на таку пропозицію», – сказав Президент.

Своєю чергою канцлер наголосив, що охоче підтримає це звернення і зробить все можливе для його імплементації.

За інформацією Офісу Президента, під час переговорів відзначався високий рівень відносин між країнами.

При цьому Курц наголосив на особистих гарних взаєминах з Президентом України і відзначив, що для Австрії Україна є «дуже важливим економічним партнером». Канцлер нагадав, що Австрія посідає шосте місце за обсягами інвестицій в Україну, а австрійські інвестори створили в країні близько 25 тисяч робочих місць.

«Те, що я бачу, – ці відносини можуть розширюватися й міцнішати. Результатом нашої роботи будуть не лише просто підписані документи, а й спільні проєкти, інвестиції, робочі місця та комфорт для обох наших народів», – наголосив у цьому зв'язку Зеленський.

Президент України поінформував главу уряду Австрії про реалізацію низки масштабних інфраструктурних, транспортно-транзитних, енергетичних інвестиційних проєктів у країні та запросив австрійський бізнес долучитися до спільної роботи над ними.

Він також зауважив, що в Україні триває масштабна реконструкція доріг і мостів. «Ми цього року добудовуємо 4,5 тисячі кілометрів доріг, це вдесятеро більше, ніж за десятиріччя до цього. Ми будуємо мости й тунелі», – сказав Президент.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що цього року з бюджету виділено рекордну суму для будівництва доріг - п’ять мільярдів доларів.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба згадав про участь України у Європейській зеленій угоді. «Для України Європейська зелена угода є тим проєктом, у якому ми хочемо бути інтегрованою частиною. Запрошую вас до предметного діалогу на рівні експертів про те, як Україна та Австрія можуть будувати енергетику майбутнього. Україна має не лише унікальні можливості виробляти «зелений» водень, а й транспортувати його», – сказав Кулеба.

Міністр також наголосив, що саме при Президенті Володимирі Зеленському в Україні була відновлена відповідальність за незаконне збагачення, розпочата робота Вищого антикорупційного суду, судова реформа, очищення судів. Водночас пріоритетом є боротьба з корупцією, щоб Україна продовжила розвиватися як європейська держава.

На зустрічі порушувалося й питання поширення коронавірусу. Глава Української держави високо оцінив зусилля уряду Австрії щодо мінімізації негативних наслідків пандемії, а також подякував за ефективну співпрацю в питанні організації гуманітарних коридорів для евакуації громадян України протягом «гарячої фази» COVID-19 навесні 2020 року.

Окрему увагу під час переговорів було приділено розвитку ситуації на Донбасі та зусиллям України щодо встановлення миру. Президент України подякував Курцу за особисту увагу до українського питання, а також за тверду позицію уряду Австрії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, 15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський здійснює офіційний візит до Австрії.

Він провів переговори з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Фото: ОП