У турецькому Кушадаси вшанували память жертв голодоморів

Українська культурна спілка Кушадаси провела тематичний захід до Дня пам’яті жертв голодоморів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці спілки в Фейсбуці.

«9 вересня 2020 року Українська культурна спілка Кушадаси провела тематичний захід до Дня пам’яті жертв голодоморів. На ньому були присутні турецька інтелігенція, журналісти та молодь», - йдеться у повідомленні.

Організатори підготували показ фільму «Голодомор», фотовиставку та інсталяцію, присвячені вшануванню пам’яті мільйонів жертв трагедії 1932 - 1933 років в Україні.

Членкині спілки поділилися з присутніми спогади своїх сімей, які були свідками тих страшних часів.

«Для нашої громади надзвичайно важливо розповідати нашим турецьким друзям про історію українського народу, особливо правду про Голодомор, щоб уникнути такої катастрофи в майбутньому та акцентувати увагу на важливості визнання Голодомору в міжнародному правовому полі», - повідомили в спілці.

Учасники заходу також мали змогу ознайомитися з тематичною літературою та отримати книги турецькою мовою про Голодомор - геноцид українського народу.

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Як відомо, День пам'яті жертв голодоморів — це щорічний національний пам'ятний день в Україні, який припадає на четверту суботу листопада. Українці в усьому світі в цей день відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. О 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні та світі відбувається акція «Запали свічку».

Фото: Українська культурна спілка Кушадаси \ Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği в Фейсбуці