Українці в Берліні відзначили день народження Довженка

Дипломати та представники української громади Берліна поклали 10 вересня квіти до меморіальної дошки славетному українському режисеру Олександру Довженку з нагоди відзначення 126-ї річниці від дня народження класика світового кінематографа.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Радник-посланик посольства України у ФРН Ростислав Огризко нагадав, що влітку 1921 р. Довженко неочікувано для себе почав дипломатичну кар’єру і вирушив працювати до Варшави, а на початку 1922 р. – до Берліна секретарем консульського відділу Торгового представництва УРСР. Це закордонне відрядження, за визнанням самого Довженка, його налякало. Канцелярська робота була для нього «такою неприємною і нудною», що новоспечений дипломат не виходив з посольства тижнями.

Але водночас саме Німеччина відкрила для Довженка двері до світу мистецтва. Тут він, розпочав навчання у приватній школі художника-експресіоніста Віллі Геккеля, спілкувався з митцями та кінематографістами і, зрештою, відкрив у собі пристрасть до нового на той час виду мистецтва - кінематографа.

Культові роботи режисера «Звенигора», «Арсенал» та «Земля» були високо оцінені європейськими кінематографістами. Прем’єри фільмів на тлі заборони показу картин Довженка в Україні проходили, у тому числі, в Берліні.

Довженко працював у Берліні з 1922 до 1923 року.

Встановити пам’ятну дошку режисерові на будинку на Бісмаркштрасе посольство України в ФРН запропонувало в 2001 році, до 50-ї річниці кінфестивалю Berlinale, де демонструвалися фільми Довженка. Але реалізувати цю ініціативу вдалося лише в 2009 році.