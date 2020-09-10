«Гра долі». Українці зможуть побачити новий сезон серіалу про видатних українців вже у вересні

Новий сезон серіалу «Гра долі» вийде в ефір вже у вересні. Про це повідомили на прес-конференції, присвяченійстарту сезону, якавідбулася9 вересня в приміщенні ІА «Укрінформ».

Цьогорічний сезон–цесім нових історій, які є продовженням відомого в Україні телевізійного циклу документальних програм прожиття йкохання видатних діячів української минувшини, який створюється студією «ВІАТЕЛ»із 2005-го року та налічує вже більше сотні фільмів. Вдруге поспіль проєкт «Гра долі» виходитьна екрани за підтримки Українського культурного фонду.Прем’єрні покази традиційно відбудуться на 5 каналі і розпочнуться11 вересня, напередодні Дня українського кіно,фільмом про Віру Холодну під назвою «Королева екрану».

У прес-конференції взяла участь творча команда проєкту: незмінна ведучаі сценарист НаталкаСопіт, генеральний директор студії і режисер-постановникВасиль Вітер, оператор-постановник Арсеній Бортник, керівник проєктуГалинаКриворчук. Окрім того, на заходібули присутні представниці Українського культурного фонду: Надія Ковальчук, заступниця виконавчого директора УКФ та Богдана Андросюк, провідний фахівець з управління проєктамиУКФ (аудіовізуальне мистецтво).

Автори проєкту «Гра долі» розказали про його технологічну модернізацію та ребрендинг, а також презентували промороликз нагоди нового сезону, який можна переглянути тут.

Зйомки відбувалися в мальовничих місцях, музеях і заповідниках по всій Україні: від Львова до Чернігова, від Дніпра до Одеси, від Національного історико-культурного заповідника «Качанівка» до Музею кіно «Одеської кіностудії».Герої нового сезону - художники, меценати, колекціонери, актриса, режисер та історик, кожен із яких зробив значний внесок у культурну спадщину України та світу.У телециклі розкажуть про невідомі сторінки з життя цих видатних постатей:

«Королева екрану».Народилася Віра Холоднав Полтаві, прожила усе життя в Москві і загинула від підступної хвороби – «іспанки», яка нещадно косила простих людей і світових зірок. Їй було 26 років. Вона була у розквіті сил і таланту. Глядачі приписували їй в житті не менш яскраві “любовні пригоди”, ніж на екрані. Та у Віри виявилося лише два великих кохання – це її чоловік Володимир Холодний... та велике й заворожуюче мистецтво Кіно.

«Останнє літо і зима…».Останнє кохання Тараса Шевченка – ЛикераПолусмак. Вона так і не стала його дружиною. «Поет і проза» - так називали сучасники останній роман українського генія. І лиш на схилі літ вона зрозуміла, кого втратила в юності.

«Тарновські».Єдина і неповторна – «зірочка» - Софія Тарновська – дружина Чернігівського поміщика Василя Васильовича молодшого, відомого в ХІХ столітті колекціонера і мецената, збирача козацької зброї і першого хранителя Шевченкіани.«Тарновські»- унікальне явище в українській культурі.

«До глибини своєї кишені». Запізніле і таке крихке кохання Євгена Чикаленка і його молодої родички Юлії Садик, небоги його дружини Марії. Багатий землевласник з південних українських степів усе своє майно віддав на розвиток української культури і мови, яку любив «до глибини своєї кишені».А серце його належало Юлії, з якою він після краху УНР і Гетьманату опинився в еміграції.

«Іван та Аріадна». Неймовірне знайомство зі своєю майбутньою дружиною, яке відбулося через фотографію,- це кохання талановитого галицького художника Івана Труша. Свою долю він сотворив сам – спочатку через замальовку, потім через портрет і нарешті пов’язав свою долю назавжди з образом, в який так романтично закохався – Аріадну Драгоманову, дочку відомогоукраїнського політика та науковця, кузину Лесі Українки. «Іван та Аріадна»своїм шлюбом об’єднали східну й західну Україну.

«Козацький характерник». Тридцять років Дмитро Яворницький був одружений із жінкою, з якою дороги розлучили їх вже на другий рік по тому, як вони обвінчалися і взяли шлюб. Вона була учителькою музики, а він – непосидючим мандрівником, якого козацька й запорозька минувшина заманила у подніпровські степи. І тільки на схилі літ він, «козацький характерник», зустрів жінку, яка зрозуміла його захоплення просторами степів, Дніпра і порогів. Останні двадцять років життя Серафима була його другою половинкою, його другом і помічницею у світі науки.

«Загублена любов».Усе життя він розривався між двома жінками, яких кохав щиро і стражденно. Варвара Крилова і Юлія Солнцева. Це два крила Олександра Довженка. Рисування, література, фільми, зйомки… Сьогодні він був знаменитий та вільний як Творець і пригорнутий владою, а завтра та сама влада забороняла навіть думати про повернення в рідну Україну, без якої тьмянів його талант. І на тлі усіх цих злетів і падінь його супроводжувало ще й одвічне роздвоєння між двома жінками - Варвароюі Юлією.

Більше інформації на сайті: hradoli.com

Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів.

Довідково:

Кіностудія «ВІАТЕЛ» заснована 1994 року відомим українським кінорежисером Василем Вітром. Від часу заснування студією створено понад 100 фільмів. 2005 року «ВІАТЕЛ» почала знімати серіал документальних короткометражних фільмів "Гра долі".

Фільми кіностудії "ВІАТЕЛ" були представлені на численних міжнародних виставках, наукових конференціях серед яких ЕКСПО-2000 у Ганновері, а також в Литві, на Мальті, в Німеччині, у Польщі, у Франції, в Італії, в Македонії тощо.

Також фільми студії "ВІАТЕЛ" брали участь і відзначені нагородами на всеукраїнських і міжнародних фестивалях, серед яких "Вітер мандрів", "Відкрий Україну", "Кінолітопис", "Молодість", "Пролог", а також на фестивалі документальних фільмів "ТОURFILM 2000" у Карлових Варах.

сайт: http://viatel.kiev.ua/

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