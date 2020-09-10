Французька письменниця в новому романі про Україну розповіла про емігрантів початку ХХ століття

Фрнцузська письменниця українського походження Марі-Франс Клерк в новому романі «Можлива подорож» розповіла про українських емігрантів до Франції на початку ХХ століття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє український тижневик «Новий шлях».

«Завжди знаходиться хтось, хто розкриває нові або забуті сторінки з історії української спільноти. Нещодавно французька авторка українського походження видала новий захоплюючий французькомовний роман про те, як вона відновилася зі своїм українським корінням. Книгу під назвою «Можлива подорож» написала Марі-Франс Клерк, онука українських емігрантів до Франції», - йдеться у публікації.

Розповідається, що хоча Клерк не розмовляє українською мовою, вона завжди відчувала магнетизм України.

Письменниця пояснила, що саме спонукало її до написання цього роману.

«“Ніколи не їдь в Україну! Вони всі мертві!”, - моя мати вже не на цьому світі, але її заборона довго мене переслідувала … Вдома ми не говорили про Україну, тему-табу, об’єкт усіх моїх фантазій. До того дня, коли я вже не могла витримати та знайшла в Парижі мамину подругу дитинства Віру. Вони обидві народилися в 1921 році в Польщі в таборі для біженців під час еміграції батьків до Франції. Віра багато знала про мою родину, чого я не знала. Привласнюючи її спогади під час наших зустрічей, я вклала їх у розповіді. Я відбудувала своє сімейне минуле, приручаючи свою внутрішню Україну. Саме тоді я дізналася немислиме: хтось там в Україні мене чекає!», - цитує видання письменницю.

За словами Клерк, це є темою її нового роману, «де ми відкриваємо, як пам’ять, ампутована вигнанням та 75-ма роками комунізму, знову може стати живою пам’яттю».

Як зауважила письменниця, оприлюднення історії її бабусь і дідусів, а через них і цілого українського народу – для неї місія, яку вона виконує з великою насолодою.

«Є щось захоплююче в розкритті загублених сторінок історії України та повсякденного життя українців з усіх куточків світу. Нагадує нам, що всі українці пов’язані з нашою батьківщиною та між собою», - зазначається в публікації.

Повідомляється, що «Можлива подорож» є другою книгою Клерк на українську тематику. Ілюстрації до видання, а також дизайн обкладинки були підготовлені головою громадської організації «Ліон-Україна» (Association Lyon-Ukraine) Маркіяном Перетятком.

Попередній роман «П’ять циній для мого незнайомця» розповідає справжню історію сім’ї одного з офіцерів Симона Петлюри. Ця тема також присутня і в новому романі письменниці. Як повідомляється, наразі книга «П’ять циній для мого незнайомця» перекладається українською та готується до друку в Києві.

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Фото: newpathway.ca, mariefranceclerc.com, сторінка Marie-France Clerc в Фейсбуці