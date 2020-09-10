Французька письменниця в новому романі про Україну розповіла про емігрантів початку ХХ століття
Як передає Укрінформ, про це повідомляє український тижневик «Новий шлях».
«Завжди знаходиться хтось, хто розкриває нові або забуті сторінки з історії української спільноти. Нещодавно французька авторка українського походження видала новий захоплюючий французькомовний роман про те, як вона відновилася зі своїм українським корінням. Книгу під назвою «Можлива подорож» написала Марі-Франс Клерк, онука українських емігрантів до Франції», - йдеться у публікації.
Розповідається, що хоча Клерк не розмовляє українською мовою, вона завжди відчувала магнетизм України.
Письменниця пояснила, що саме спонукало її до написання цього роману.
«“Ніколи не їдь в Україну! Вони всі мертві!”, - моя мати вже не на цьому світі, але її заборона довго мене переслідувала … Вдома ми не говорили про Україну, тему-табу, об’єкт усіх моїх фантазій. До того дня, коли я вже не могла витримати та знайшла в Парижі мамину подругу дитинства Віру. Вони обидві народилися в 1921 році в Польщі в таборі для біженців під час еміграції батьків до Франції. Віра багато знала про мою родину, чого я не знала. Привласнюючи її спогади під час наших зустрічей, я вклала їх у розповіді. Я відбудувала своє сімейне минуле, приручаючи свою внутрішню Україну. Саме тоді я дізналася немислиме: хтось там в Україні мене чекає!», - цитує видання письменницю.
За словами Клерк, це є темою її нового роману, «де ми відкриваємо, як пам’ять, ампутована вигнанням та 75-ма роками комунізму, знову може стати живою пам’яттю».
Як зауважила письменниця, оприлюднення історії її бабусь і дідусів, а через них і цілого українського народу – для неї місія, яку вона виконує з великою насолодою.
«Є щось захоплююче в розкритті загублених сторінок історії України та повсякденного життя українців з усіх куточків світу. Нагадує нам, що всі українці пов’язані з нашою батьківщиною та між собою», - зазначається в публікації.
Повідомляється, що «Можлива подорож» є другою книгою Клерк на українську тематику. Ілюстрації до видання, а також дизайн обкладинки були підготовлені головою громадської організації «Ліон-Україна» (Association Lyon-Ukraine) Маркіяном Перетятком.
Попередній роман «П’ять циній для мого незнайомця» розповідає справжню історію сім’ї одного з офіцерів Симона Петлюри. Ця тема також присутня і в новому романі письменниці. Як повідомляється, наразі книга «П’ять циній для мого незнайомця» перекладається українською та готується до друку в Києві.
Фото: newpathway.ca, mariefranceclerc.com, сторінка Marie-France Clerc в Фейсбуці