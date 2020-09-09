Українки Америки підтримали видання книги про жінок у Визвольній війні в 1917–1930 рр.

Союз українок Америки (СУА) профінансував видання книги «Жінки у Визвольній війні: історії, біографії, спогади. 1917 – 1930».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУА в Фейсбуці.

В Союзі українок Америки зауважили, що «ця книжка, по суті, є першою спробою зібрати й систематизувати нариси і спомини про славні імена наших козачок та сестер милосердя доби УНР, які вміли і воювати, і гоїти рани».

Як додали в СУА, у виданні є чимало біографій членкинь Союзу українок Америки першої половини ХХ ст.

Автором книги став відомий громадський діяч, краєзнавець, письменник, дослідник історії Визвольної боротьби українського народу першої половини XX століття та президент Історичного клубу «Холодний Яр» Роман Коваль. Співупорядники видання - Юрій Юзич та Владислав Карпенко, повідомляла раніше Армія Inform.

Як зазначається, героїнями книги, яка вийшла друком в кінці липня цього року в видавництві «Markobook», стали майже 500 жінок, які боролись за волю України в першій третині минулого століття.

«Показати саме через жіночі долі добу українсько-російської війни вирішив насамперед тому, що жінки-борчині того періоду обділені увагою. Як у 1937-му писав український графік Павло Ковжун, працівник Інформаційного бюро Сірої дивізії Армії УНР, «таке враження нібито вони і не брали участи в Національній революції. Але ж вони брали… і на полі бою, і вмирали в льохах денікінських контррозвідок, і в льохах чрезвичайок». Період 1917–1930 років до сьогодні залишається найменш дослідженим. Звісно, були періодичні публікації про окремих жінок. А ось спроба зібрати цей цвіт української нації під однією обкладинкою є першою», – розповів Роман Коваль кореспонденту АрміяInform.

Він висловив сподівання, що нове видання не тільки стане пам’ятником славним українським жінкам – борчиням за волю України, а й спонукає нове покоління дівчат і жінок бути схожими на своїх прекрасних попередниць.

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Книжка заснована на документах із ГДА СБУ, ЦДАВО України, спогадах, щоденниках та свідченнях вояків і воячок Армії УНР та учасниць повстансько-партизанського руху., зазначається на сайті видавництва «Markobook».

Фото: armyinform.com.ua, UNWLA - Ukrainian National Women's League of America, Inc.