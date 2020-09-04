Канадська діаспора передала четверту партію допомоги для дітей Житомирщини

Канадська діаспора передала четверту партію допомоги для дітей Житомирщини

Фото
Укрінформ
Житомирщина отримала чергову партію шкільного приладдя, продуктових та гігієнічних наборів від української діаспори Канади, яку передадуть родинам з дітьми, що повернулися із закладів інституційного догляду та виховання.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на вебсторінку Житомирської ОДА.

Як зазначається, цю допомогу в рамках програми «Допомога дітям України» отримають 50 сімей із різних міст, районів та ОТГ Житомирщини. 

Повідомляється, що програма «Допомога дітям України» організувала вже 4 тури поставки продуктових на гігієнічних наборів до Житомирської області, якими забезпечено 200 сімей, де виховуються 505 дітей, 270 із яких перебували в закладах інституційного догляду та виховання.

Як зазначається, програму «Допомога дітям України» для забезпечення сімей і дітей продуктовими та гігієнічними наборами започаткували Конгрес українців Канади, Канадсько-українська фундація, Help us Help та міжнародна корпорація Meest Express. Головна її мета – підтримати кризові сім’ї, у які повернулися діти з інтернатних закладів через введення карантину у зв’язку з пандемією COVID-19.

Читайте також: Українці Канади допомагають багатодітним родинам з Бердичівського району

Фото: oda.zht.gov.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-