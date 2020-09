Канадська діаспора передала четверту партію допомоги для дітей Житомирщини

Житомирщина отримала чергову партію шкільного приладдя, продуктових та гігієнічних наборів від української діаспори Канади, яку передадуть родинам з дітьми, що повернулися із закладів інституційного догляду та виховання.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на вебсторінку Житомирської ОДА.

Як зазначається, цю допомогу в рамках програми «Допомога дітям України» отримають 50 сімей із різних міст, районів та ОТГ Житомирщини.

Повідомляється, що програма «Допомога дітям України» організувала вже 4 тури поставки продуктових на гігієнічних наборів до Житомирської області, якими забезпечено 200 сімей, де виховуються 505 дітей, 270 із яких перебували в закладах інституційного догляду та виховання.

Як зазначається, програму «Допомога дітям України» для забезпечення сімей і дітей продуктовими та гігієнічними наборами започаткували Конгрес українців Канади, Канадсько-українська фундація, Help us Help та міжнародна корпорація Meest Express. Головна її мета – підтримати кризові сім’ї, у які повернулися діти з інтернатних закладів через введення карантину у зв’язку з пандемією COVID-19.

Фото: oda.zht.gov.ua