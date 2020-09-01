В музеї Тернополя відкрили й освятили монумент «Свята Покрова - опікунка українського війська»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці музею в Фейсбуці.
Урочистості відбулися 28 серпня, у День міста Тернополя, уточнили в Тернопільському обласному центрі охорони культурної спадщини в соцмережі. Участь в заході взяв, зокрема, колектив Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини.
Як повідомляв Укрінформ, монумент виготовлено за підтримки української діаспори. Так, одним з фундаторів створення монументу виступила Фундація «Будучність» з Канади.
Автором скульптури став український скульптор Петро Кулик, творець встановлених в Україні, Канаді, США пам’ятників.
Фото: Тернопільський обласний центр охорони культурної спадщини, Oleg Vitvitskyy в Фейсбуці