В музеї Тернополя відкрили й освятили монумент «Свята Покрова - опікунка українського війська»

У Тернополі на території Музею національно-визвольної боротьби урочисто відкрили й освятили пам'ятник «Свята Покрова – опікунка українського війська».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці музею в Фейсбуці.

Урочистості відбулися 28 серпня, у День міста Тернополя, уточнили в Тернопільському обласному центрі охорони культурної спадщини в соцмережі. Участь в заході взяв, зокрема, колектив Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини.

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Як повідомляв Укрінформ, монумент виготовлено за підтримки української діаспори. Так, одним з фундаторів створення монументу виступила Фундація «Будучність» з Канади.

Автором скульптури став український скульптор Петро Кулик, творець встановлених в Україні, Канаді, США пам’ятників.

Фото: Тернопільський обласний центр охорони культурної спадщини, Oleg Vitvitskyy в Фейсбуці