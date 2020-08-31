В Тімішоарі освятили нову церкву Українського православного вікаріату

Урочистості з освячення новозбудованої церкви Українського православного вікаріату Румунської православної церкви відбулися в неділю в румунський Тімішоарі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Румунії.

«30 серпня 2020 року Тимчасовий повірений у справах України в Румунії Паун Роговей, на запрошення Союзу українців Румунії, взяв участь в урочистостях з освячення новозбудованої українською громадою церкви Українського православного вікаріату Румунської Православної Церкви у Тімішоарі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що богослужіння з освячення церковної споруди провадив Його Святість отець Іоан, архієпископ Тімішоари та митрополит Банату, член Священного синоду Румунської православної церкви.

Присутніми були голова повітової ради Тіміш Келін Добра, мер міста Тімішоара Ніколає Робу, депутат Парламенту Румунії, голова Союзу українців Румунії Микола Петрецький, а також представники української громади регіону.

Митрополит Банату Іоан проголосив молитву з вшанування пам’яті українців, які загинули у боротьбі за незалежність України.

Згадана церква є десятою з низки українських церков у повіті Тіміш, зазначається у повідомленні.

Крім того, відбулася окрема зустріч з головою повітової ради Тіміш Келіном Добре та мером міста Тімішоара Ніколаєм Робу, під час якої були обговорені питання задоволення потреб української громади в регіоні, а також окремі аспекти українсько-румунського регіонального співробітництва.

Також Роговей провів зустріч з митрополитом Іоаном, в рамках якої обговорювалися окремі питання, пов’язані з перспективою визнання Православної церкви України зі сторони Румунської православної церкви.

Фото: Митрополія Банату Румунської православної церкви