Союз українців Румунії презентує своїх кандидатів - учасників місцевих виборів
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці.
Зазначається, що кандидати від СУР претендують на посади мерів, місцевих радників та повітових радників у 53 населених пунктах Марамороського Сатумарського, Сучавського, Ботошанського, Тіміського, Караш-Северінського, Арадського і Тулчанського повітів, де компактно проживають етнічні українці.
Зокрема, серед головних завдань Союзу українців Румунії - місцевий розвиток, охорона здоров'я, освіта, духовне і культурне життя, партнерство, громадські програми у різних галузях та сприяння гармонійному співжиттю з мажоритарним населенням та іншими меншинами Румунії.
«"Разом ми здійснимо ще більше!" – гасло СУР на місцевих виборах 2020 року», - йдеться у дописі.
Зауважується, що презентація кандидатів на місцеві вибори та програмних засад розпочалася в селі Вишня Рівна Марамороського повіту в присутності проводу Союзу українців Румунії.
З виборчою програмою та повним списком кандидатів СУР можна ознайомитися на сайті СУР у розділі «Місцеві вибори 2020».
Деталі про головні пріоритети кандидатів СУР можна прочитати на їхніх сторінках у соцмережах.
Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня 2020 року, завершився процес реєстрації кандидатів Союзу українців Румунії, які братимуть участь у місцевих виборах 27 вересня 2020 року.
Фото: Укрінформ, Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Фейсбуці