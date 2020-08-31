Союз українців Румунії презентує своїх кандидатів - учасників місцевих виборів

Союз українців Румунії (СУР) у п’ятницю почав презентувати своїх кандидатів, які братимуть участь у місцевих виборах 27 вересня 2020 року, та їхні головні пріоритети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці.

Зазначається, що кандидати від СУР претендують на посади мерів, місцевих радників та повітових радників у 53 населених пунктах Марамороського Сатумарського, Сучавського, Ботошанського, Тіміського, Караш-Северінського, Арадського і Тулчанського повітів, де компактно проживають етнічні українці.

Зокрема, серед головних завдань Союзу українців Румунії - місцевий розвиток, охорона здоров'я, освіта, духовне і культурне життя, партнерство, громадські програми у різних галузях та сприяння гармонійному співжиттю з мажоритарним населенням та іншими меншинами Румунії.

«"Разом ми здійснимо ще більше!" – гасло СУР на місцевих виборах 2020 року», - йдеться у дописі.

Зауважується, що презентація кандидатів на місцеві вибори та програмних засад розпочалася в селі Вишня Рівна Марамороського повіту в присутності проводу Союзу українців Румунії.

З виборчою програмою та повним списком кандидатів СУР можна ознайомитися на сайті СУР у розділі «Місцеві вибори 2020».

Деталі про головні пріоритети кандидатів СУР можна прочитати на їхніх сторінках у соцмережах.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня 2020 року, завершився процес реєстрації кандидатів Союзу українців Румунії, які братимуть участь у місцевих виборах 27 вересня 2020 року.

Фото: Укрінформ, Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Фейсбуці