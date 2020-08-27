В Румунії участь в місцевих виборах братимуть кандидати від СУР

Союз українців Румунії (СУР) має кандидатів на посади мерів, місцевих та повітових радників у більш як 50 населених пунктів у повітах, де компактно проживають етнічні українці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці.

Зокрема, у СУР вибрали кандидатів на посади мерів, місцевих радників та повітових радників у 53 населених пунктах Марамороського Сатумарського, Сучавського, Ботошанського, Тіміського, Караш-Северінського, Арадського і Тулчанського повітів.

Процес реєстрації кандидатів СУР, які братимуть участь у місцевих виборах 27 вересня 2020 року, завершився 18 серпня.

В Союзі українців Румунії подякували всім, хто підтримав своїм підписом кандидатів від організації для реєстрації їх кандидатур.

З повним списком кандидатів СУР можна ознайомитися на сайті Союзу українців Румунії в розділі «Місцеві вибори 2020» за посиланням: https://uur.ro/alegeri-locale-2020.

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Союз українців Румунії – представницька парламентська організація української громади. Входить до складу Ради національних меншин Румунії, своїми часописами – до Товариства преси національних меншин Румунії.

СУР підтримує місцевий розвиток, охорону здоров'я, освіту, духовне і культурне життя, програми партнерства та громадські програми у різних галузях.

Сприяння гармонійному співжиттю з мажоритарним населенням та іншими меншинами Румунії є серед пріоритетних завдань Союзу українців Румунії.