Голову Союзу українців Румунії відзначили державною нагородою України

Голову Союзу українців Румунії відзначили державною нагородою України

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський з нагоди 29-ї річниці Незалежності України нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня голову Союзу українців Румунії (СУР), депутата Парламенту Румунії Миколу Мирослава Петрецького.

Як передає Укрінформ, відповідний указ Президента України №341/2020 опублікований на сайті глави держави.

В документі зазначається, що нагороду присвоєно «за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність».

Як повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці, Микола Мирослав Петрецький очолив Союз українців Румунії у 2015 році, а в грудні 2016 року був обраний депутатом Парламенту Румунії від українців.

Він є членом фракції нацменшин у палаті депутатів (нижній палаті румунського парламенту) і секретарем Комітету з питань культури, мистецтв та засобів масової інформації.

34-річний Петрецький також є членом Виконавчого комітету Національної парламентської групи Румунії у Міжпарламентському союзі і членом парламентської групи дружби між Румунією та Україною.

У грудні 2019 року голова СУР був обраний членом Президії Європейського конгресу українців.

З отриманням нагороди Петрецького, зокрема, привітав президент Громадської організації «Україна-2050» та президент Світового конгресу українців (2008-2018 рр.) Евген Чолій. В організації також подякували Петрецькому за згоду увійти до Ради директорів Громадської організації «Україна-2050».

Крім голови СУР, нагороди та відзнаки отримали також інші представники діаспори.

Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено єпископа-помічника Філадельфійської архієпархії Української греко-католицької церкви (США) Івана Буру; голову Спілки українських організацій в Болгарії «Мати Україна» Олену Коцеву; віцепрезидентку Світового конгресу українців (СКУ), голову Комітету з підтримки економічного розвитку України та інвестицій (Канада) Олену Кошарну.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено членкиню Центральної ради Союзу русинів-українців Словацької Республіки Евеліну Гвать та голову Мінського міського об'єднання українців «Заповіт» (Республіка Білорусь) Галину Калюжну.

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