Віцепрезидентку СКУ Кошарну відзначили державною нагородою України
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Укрінформ
Свiтовий конґрес українців (СКУ) привітав віцепрезидентку і членкиню Ради директорів СКУ, засновницю та виконавчого директора «Horizon Capital» Олену Кошарну з врученням Ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.
«24 серпня під час урочистого відзначення Дня Незалежності України Олена отримала високу державну нагороду - Орден за заслуги ІІІ ступеня. Дякуємо за працю на славу України та значний внесок у розбудову і процвітання», - зазначили в СКУ.
Фото: зі сторінки Lenna Koszarny в Фейсбуці