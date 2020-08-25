Віцепрезидентку СКУ Кошарну відзначили державною нагородою України

Свiтовий конґрес українців (СКУ) привітав віцепрезидентку і членкиню Ради директорів СКУ, засновницю та виконавчого директора «Horizon Capital» Олену Кошарну з врученням Ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.

«24 серпня під час урочистого відзначення Дня Незалежності України Олена отримала високу державну нагороду - Орден за заслуги ІІІ ступеня. Дякуємо за працю на славу України та значний внесок у розбудову і процвітання», - зазначили в СКУ.

Орден Кошарній вручив Президент Володимир Зеленський. Читайте також: СФУЖО і СКУ оголосили акцію допомоги українцям, що постраждали в результаті вибуху в Бейруті Орден «За заслуги» I, II, III ступеня — державна нагорода України для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.

Фото: зі сторінки Lenna Koszarny в Фейсбуці