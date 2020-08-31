На кордонах з Угорщиною та Румунією - черги через COVID-контроль

На українсько-угорському та українсько-румунському кордонах на контрольно-пропускних пунктах "Тиса", "Лужанка" та "Дяково" 31 серпня у чергах стоять близько 500 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, передає Укрінформ.

За даними прикордонників, на кордоні України з Угорщиною на КПП очікують 230 авто: у "Тисі" – 110, "Лужанка" – 120. У "Дяково", на кордоні з Румунєю, в черзі стоїть 200 авто.

На інших ділянках кордону черги відсутні.

Повільний пропуск пов'язаний із детальною перевіркою документів у зв'язку з карантином.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Україні зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 121 215.