Експрезидент СКУ Чолій вдесяте потрапив до довідника «Найкращі юристи в Канаді»

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав свого експрезидента Евгена Чолія з внесенням десятий рік поспіль до довідника «Найкращі юристи в Канаді 2021» («The Best Lawyers in Canada 2021»).

Як прередає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.

«Світовий конґрес українців щиро вітає свого колишнього президента Евгена Чолія з обранням його колегами для внесення до п’ятнадцятої редакції довідника «Найкращі юристи в Канаді» 2021 р. у сферах його юридичної практики з корпоративних та комерційних судових процесів, а також з права неплатоспроможності і фінансової реструктуризації», - йдеться у дописі.

Як зазначається, для свого 15-го та найбільшого на сьогодні видання «Best Lawyers» зібрало понад мільйон оцінювань, щоб скласти свій довідник перших 6 відсотків юридичних талантів Канади.

В СКУ нагадали, що, починаючи з 2012 р., Евгена Чолія щороку вносять до довідника «Найкращі юристи», що є одним з найстарших і найбільш поважних видань у юридичній сфері, і розмістили посилання на сторінку Чолія в «Best Lawyers».

Евген Чолій – канадський правник українського походження. Президент Світового конґресу українців (2008 - 2018 рр.). Доктор Honoris causa Національного університету «Львівська політехніка» (2016). Президент Громадської організації «Україна-2050».