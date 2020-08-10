У Данії відбувся перший пластовий табір в історії країни
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Укрінформ
Українська скаутська організація «Пласт» у Данії вперше провела літній табір.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Пласт Данія у Фейсбук.
Зазначається, що 8-9 серпня таборував новацький рій «Ластівка».
Новачки спробували таборувати, грали в цікаві ігри, вивчили нову пісню, готували їжу на вогні та робили багато чого іншого.
Виконавши усі умови вступу в Пласт наші діти склали Новацьку обіцянку: любити Бога і Україну, допомагати іншим та дотримуватись новацького закону.
Фото: Пласт Данія / Scouting Danmark у Фейсбук