У Данії відбувся перший пластовий табір в історії країни

Українська скаутська організація «Пласт» у Данії вперше провела літній табір.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Пласт Данія у Фейсбук.

Зазначається, що 8-9 серпня таборував новацький рій «Ластівка».

Новачки спробували таборувати, грали в цікаві ігри, вивчили нову пісню, готували їжу на вогні та робили багато чого іншого.

Виконавши усі умови вступу в Пласт наші діти склали Новацьку обіцянку: любити Бога і Україну, допомагати іншим та дотримуватись новацького закону.



Фото: Пласт Данія / Scouting Danmark у Фейсбук