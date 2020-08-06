Український фільм «Сторонній» покажуть у Норвегії 29 серпня

Посольство України в Королівстві Норвегія запрошує українську громаду до перегляду стрічки «Сторонній», який відбудеться 29 серпня в Осло в рамках кінофестивалю Ravenheart International Film Festival.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку диппредставництва.

Як зазначається, показ фільму українського режисера Дмитра Томашпольського розпочнеться о 13:00 у кінотеатрі «Cinemateket» (Dronningens gate 16, 0152 Oslo).

Стрічка демонструватиметься українською мовою з англійськими субтитрами у рамках міжнародного кінофестивалю Ravenheart International Film Festival в Осло.

Повідомляється, що квитки на показ фільму можна придбати за посиланням.

За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов'язані між собою і до чого тут лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар'єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще – їй доведеться з'ясувати, хто вона насправді.

Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова.

Як раніше повідомляв Укрінформ з посиланням на пресслужбу Держкіно, український фільм «Сторонній» (в англомовному варіанті «Stranger») було відібрано до конкурсної програми фестивалю Ravenheart International Film Festival (RIFFOSLO), який пройде в столиці Норвегії з 27 по 30 серпня.

Це вже дванадцятий міжнародний кінофестиваль, у якому бере участь ця стрічка, створена за підтримки Держкіно. До цього фільм був відібраний до фестивалів у Південній Кореї, США, Японії, Канаді, Індії, Естонії, Колумбії. «Сторонній» отримав 9 нагород, серед яких – відзнаки за найкращий фантастичний фільм, найкращий сценарій, найкращу режисуру, найкращу операторську роботу тощо.

RIFFOSLO є найбільшим жанровим фестивалем у Скандинавії, у програмі якого – найкращі фантастичні, фентезі та хоррор-фільми з усього світу.