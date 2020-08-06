Український фільм «Сторонній» покажуть у Норвегії 29 серпня
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку диппредставництва.
Як зазначається, показ фільму українського режисера Дмитра Томашпольського розпочнеться о 13:00 у кінотеатрі «Cinemateket» (Dronningens gate 16, 0152 Oslo).
Стрічка демонструватиметься українською мовою з англійськими субтитрами у рамках міжнародного кінофестивалю Ravenheart International Film Festival в Осло.
Повідомляється, що квитки на показ фільму можна придбати за посиланням.
За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов'язані між собою і до чого тут лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар'єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще – їй доведеться з'ясувати, хто вона насправді.
Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова.
Як раніше повідомляв Укрінформ з посиланням на пресслужбу Держкіно, український фільм «Сторонній» (в англомовному варіанті «Stranger») було відібрано до конкурсної програми фестивалю Ravenheart International Film Festival (RIFFOSLO), який пройде в столиці Норвегії з 27 по 30 серпня.
Це вже дванадцятий міжнародний кінофестиваль, у якому бере участь ця стрічка, створена за підтримки Держкіно. До цього фільм був відібраний до фестивалів у Південній Кореї, США, Японії, Канаді, Індії, Естонії, Колумбії. «Сторонній» отримав 9 нагород, серед яких – відзнаки за найкращий фантастичний фільм, найкращий сценарій, найкращу режисуру, найкращу операторську роботу тощо.
RIFFOSLO є найбільшим жанровим фестивалем у Скандинавії, у програмі якого – найкращі фантастичні, фентезі та хоррор-фільми з усього світу.