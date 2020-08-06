"Я вірю у зірки": Ткаченко про участь у Венеційському фестивалі фільму про Донбас

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко побажав успіху творцям фільму “Погані дороги”, відібраного до конкурсної програми “Тиждень критики” 77-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Про це він сказав на пресконференції на тему: “Українське кіно в Венеції 2020”, організованій Kristi Films спільно з Українським культурним фондом в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Венеційський фестиваль, який один із небагатьох відкритий цього року, бере цей фільм (“Погані дороги” - ред.) у конкурсну програму. Я вірю у зірки. В цьому випадку точно! Бажаю вам успіху", - сказав Ткаченко.

Пресконференція "Українське кіно в Венеції 2020" в Укрінформі / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Він нагадав, що у 2019 році фільм режисера Валентина Васяновича “Атлантида" про Донбас здобув перемогу в офіційній конкурсній програмі “Горизонти” Венеційського кінофестивалю. "Практично та сама тема, пов'язана з Донбасом. Це виносить рівень сприйняття того, що відбувається в Україні, на вищий щабель. Я радий, що УКФ (Український культурний фонд - ред.) долучився до цього проєкту, і сподіваюся, що у вас все буде добре”, - сказав міністр.

“Погані дороги” - це екранізація однойменної п'єси Наталії Ворожбит. Фільм складатиметься з п'яти реальних історій мешканців Донбасу та українських військових, чиє життя проходить по обидва боки лінії розмежування. Усі п'ять новел об'єднані темою доріг.

Зйомки картини розпочалися у вересні 2019 року. Фільм вироблено за підтримки Українського культурного фонду, який виділив 11 млн грн.

Венеційський кінофестиваль має відбутися з 2 по 12 вересня 2020 року. Конкурсна програма “Тиждень критики” — це незалежна паралельна програма фестивалю, яка проводиться Національною спілкою італійських кінокритиків (SNCCI) у Венеції вже 35-ий раз.