Фільм «Сторонній» відібрано до конкурсної програми міжнародного кінофестивалю

Український фільм «Сторонній» відібрано до конкурсної програми Ravenheart International Film Festival (RIFFOSLO).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Фільм Дмитра Томашпольського «Сторонній» відібрано до конкурсної програми Ravenheart International Film Festival (RIFFOSLO), який пройде в столиці Норвегії з 27 по 30 серпня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже дванадцятий міжнародний кінофестиваль, у якому бере участь створений за підтримки Держкіно "Сторонній". До цього стрічка була відібрана до фестивалів у Південній Кореї, США, Японії, Канаді, Індії, Естонії, Колумбії. Фільм отримав 9 нагород, серед яких – відзнаки за найкращий фантастичний фільм, найкращий сценарій, найкращу режисуру, найкращу операторську роботу та ін.

Як повідомляють у Держкіно, завдяки успішним показам у фільму з'явився сейлз-агент – британська компанія «ONE EYED FILMS», яка займається його дистрибуцією у світі.

RIFFOSLO є найбільшим жанровим фестивалем у Скандинавії, у програмі якого – найкращі фантастичні, фентезі та хоррор-фільми з усього світу.