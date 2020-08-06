У Мадриді назвали іменем Лесі Українки площу, де розташоване українське посольство - Ткаченко

У столиці Іспанії Мадриді іменем Лесі Українки назвали площу, де розташоване посольство України.

Про це написав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

"У Мадриді на честь великої письменниці та поетеси Лесі Українки назвали площу, на якій розташоване посольство України. І це можна вже побачити не лише на світлинах дипломатичного представництва, а навіть і на Гугл-мапі", - поінформував міністр.

Він додав, що невдовзі там може з’явитися і пам’ятник поетесі.

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Міністр також нагадав про ініціативу МКІП особливо відзначити 150-річчя від дня народження Лесі Українки наступного року. Зокрема, МКІП уже розглядає пропозиції, як організувати сучасне і цікаве святкування цієї дати, а також як відзначити цю подію на міжнародному рівні.

Ткаченко зауважив, що Посольство України в Королівстві Іспанія вже зробило крок в цьому напрямку, і він вдячний дипломатам.

Як повідомлялося, Верховна Рада у лютому 2018 року ухвалила постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадського діяча Лесі Українки у лютому 2021 року.

Фото: lviv1256.com