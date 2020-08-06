Українців у Норвегії запрошують на урочистий захід до Дня Прапора і Дня Незалежності

Посольство України в Норвегії запрошує українців та друзів нашої країни з усієї Норвегії долучитися 23 серпня до урочистої церемонії з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Норвегії в Фейсбуці.

Зазначається, що захід розпочнеться о 12:00 в Осло. Церемонія традиційно відбудеться на цвинтарі Беккелагет (Bekkelaget gravlund) поблизу церкви Беккелагет (Bekkelaget kirke) в Осло (Sandstuveien 15, 1178 Oslo) біля могили видатного українського патріота, очільника першої української організації Норвегії Миколи Радейка.

Як повідомляється, офіційна частина включатиме виконання Державного Гімну України, покладання квітів до могили Миколи Радейка, виступ українського колективу «FolkeMelodi» та вітальні промови учасників.

До участі в заході запрошуються представники всіх українських організацій Норвегії, зацікавлені українці з усіх регіонів, а також діти, рідні, норвезькі друзі та знайомі членів української громади.

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