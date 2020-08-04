Представники посольства і Союзу українців Румунії відвідали заклади з українською в Марамуреші

Тимчасовий повірений у справах України в Румунії Паун Роговей і Голова Союзу українців Румунії (СУР) депутат парламенту Микола Мирослав Петрецький відвідали у повіті Марамуреш низку навчальних закладів, де діють українські секції або викладається українська мова та література.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Румунії на своїй сторінці в Фейсбуці.

Роговей і Петрецький у рамках робочої поїздки побували, зокрема, у населених пунктах Ремети, Верхня Рона, Вишевська Долина, Рускова, Кривий.

У Верхній Роні Роговей спільно з Петрецьким відкрили спортивний майданчик при місцевій філії Союзу українців Румунії.

Український дипломат та Голова СУР під час відвідання навчальних закладів провели зустрічі з їхніми керівниками та викладачами. Були обговорені актуальні питання діяльності закладів, погоджені подальші заходи взаємодії посольства та Союзу українців Румунії в плані сприяння розвитку українського шкільництва у регіоні, збереження та розвитку українських традицій, мови та культури.

В рамках виконання державної програми з підтримки закордонного українства зазначеним навчальним закладам від української сторони, а також представникам школи з Поляни була передана оргтехніка, дидактичні матеріали та література.

Фото: Embassy of Ukraine in Romania/Посольство України в Румунії в Фейсбуці