Представники посольства і Союзу українців Румунії відвідали заклади з українською в Марамуреші
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Румунії на своїй сторінці в Фейсбуці.
Роговей і Петрецький у рамках робочої поїздки побували, зокрема, у населених пунктах Ремети, Верхня Рона, Вишевська Долина, Рускова, Кривий.
У Верхній Роні Роговей спільно з Петрецьким відкрили спортивний майданчик при місцевій філії Союзу українців Румунії.
Український дипломат та Голова СУР під час відвідання навчальних закладів провели зустрічі з їхніми керівниками та викладачами. Були обговорені актуальні питання діяльності закладів, погоджені подальші заходи взаємодії посольства та Союзу українців Румунії в плані сприяння розвитку українського шкільництва у регіоні, збереження та розвитку українських традицій, мови та культури.
В рамках виконання державної програми з підтримки закордонного українства зазначеним навчальним закладам від української сторони, а також представникам школи з Поляни була передана оргтехніка, дидактичні матеріали та література.
Фото: Embassy of Ukraine in Romania/Посольство України в Румунії в Фейсбуці