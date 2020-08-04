Український центр в Міннеаполісі допомагає освітянам і громадськості дізнатися про Голодомор

Українсько-американський громадський центр (УАГЦ) в Міннеаполісі другий рік співпрацює з Центром вивчення Голокосту та геноциду в Університеті Міннесоти, допомагаючи викладачам та широкій громадськості отримати більше знань про Голодомор в Україні.

Як передає Укрінформ, про це розповідає видання «Юкрейніан віклі» (The Ukrainian Weekly).

«Це цінне партнерство надає УАГЦ платформу для підвищення обізнаності та сприяння визнанню Голодомору», - заявила програмний директор УАГЦ Люда Анастазієвська,, яка відповідає за просвітницьку діяльність центру.

Зокрема, в серпні 2019 року Центр вивчення Голокосту та геноциду запросив УАГЦ вяти участь у літньому семінарі для вчителів середніх та середніх шкіл з міст-побратимів та інших міст США. Упродовж тижня освітян ознайомили з правовими та соціальними концепціями геноциду, а також історичними та сучасними прикладами геноциду, включаючи Голокост та геноциди у Вірменії, Боснії, Камбоджі та Україні.

Член УАЦК Волтер Анастазієвський розповів учасникам про спадщину Голодомору, його вшанування в межах української громади та зусилля щодо визнання. Ця інформація була новою для більшості відвідувачів-освітян, зазначає видання. «Голодомор не викладається в більшості американських шкіл і не є частиною навчальної програми з соціальних досліджень. На відміну від декількох інших штатів, у штаті Міннесота не існує закону, що передбачає вивчення геноциду. Вчителі висловили вдячність за таку можливість навчання та були раді отримати навчальні ресурси щодо Голодомору, підготовлені пані Анастазієвською, які допоможуть їм у плануванні уроків», - йдеться у повідомленні.

На початку цього року команда УАГЦ співпрацювала з Центром вивчення Голокосту та геноциду для створення посібника з Голодомору (Holodomor Resource Guide) для освітньої програми про геноцид, покликаної поширити вивчення Голодомору викладачами.

Команді УАГЦ допомагали директор з освіти в Дослідно-освітньому консорціумі з вивчення Голодомору (HREC) при Канадському інституті українських студій Альбертського університету Валентина Курилів та науковий співробітник Софія Ісаїв. «Будучи чудовим освітнім ресурсом для вчителів, студентів та широкої громадськості, посібник з Голодомору (Holodomor Guide) посилює голос української громади на національному та міжнародному рівнях», - зазначає видання.

Читайте також: Музей Голодомору передасть бібліотекам 15 тисяч рідкісних історичних книг

Українсько-американський громадський центр також взяв участь онлайн в громадському діалозі про Голодомор-геноцид 1932-1933 років, представленому 30 червня. Програма була частиною серії «Мости пам'яті - об'єднання громад та класів» Центру вивчення Голокосту та геноциду, розробленої для надання освітянам та широкій громадськості можливості дізнатися про геноциди з досвіду та погляду місцевих жителів та спільнот, що вижили. Теми включали Голокост, геноциди в Камбоджі й Вірменії та Голодомор. Серіал був представлений віртуально, а кожну програму можна переглянути на Ютуб-каналі Центру вивчення Голокосту та геноциду.

Від української громади на заході були представлені Люба Анастазієвська та онук свідка Голодомору і давній український громадський активіст Стефан Іваськевич. «Пані Анастазієвська та пан Іваськевич висвітлили історію української громади в штаті Міннесота та надали важливе історичне підґрунтя щодо Голодомору, його масової травми, колективної пам’яті, боротьби проти заперечення та визнання. Вони також поділилися тим, як українська громада в штаті Міннесота береже і відзначає свою культуру, а також виховує підростаюче покоління», - зазначається у публікації.

Українці розповіли про свій особистий досвід: Іваськевич - про зростання як онук живого свідка Голодомору; Анастазієвська – «про досвід дорослішання в Радянській Україні під офіційною плащаницею мовчання та заперечення Голодомору та про радянське придушення української мови, культури, історії та ідентичності». Вона також створила план уроків Голодомору для вчителя суспільствознавства у своїй школі, який викладає учням середньої школи.

Іваськевич привернув увагу учасників до внеску кінорежисера та відомого в штаті Міннесота українця Славка Новицького, який створив відомий документальний фільм про Голодомор «Жнива розпачу» про злочини Йосипа Сталіна проти українців, та нагадав про стрічку Агнешки Голланд «Ціна правди».

Як зауважив Іваськевич, підвищуючи обізнаність про Голодомор, українці також підвищують обізнаність про сучасну ситуацію в Україні та світі. За його словами, «сьогодні, як і в часи Голодомору, уряд Росії продовжує свою колоніальну політику і використовує знаряддя дезінформації, заперечення та свідомого викривлення як зброю в гібридній війні проти України, яка знову змушена захищати свою незалежність і територіальна цілісність».

Люба Анастазієвська зазначила, що «УАЦК має честь продовжувати партнерство з Центром вивчення Голокосту та геноциду і вже планує в листопаді присвячену Голодомору пам’ятну акцію».

Зауважується, що подія «Мости пам’яті» була чудовою можливістю для УАЦК зробити свій внесок в освіту вчителів та громад. А оскільки захід був знятий на відео, вчителі зможуть використовувати записане відео як ресурс для навчання Голодомору.

Фото: ukrweekly.com