СФУЖО і Товариство «Україна-Світ» обговорили співпрацю в освітніх та культурних проєктах

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) та Товариство зв’язків з українцями за межами України «Україна-Світ» обговорили під час зустрічі можливості співробітництва в реалізації проєктів у галузі освіти і культури.

Про це повідомляється на сторінці СФУЖО в Facebook.

Як зазначається зустріч відбулася 28 липня в форматі відеотелеконференції. У ній взяли участь члени Світової управи СФУЖО Євгенія Петрова, Марія Фінів та Олександра Фарима і голова Секретаріату Товариства «Україна-Світ», членкиня Національної комісії з питань закордонних українців Алла Кендзера.

«Пані Кендзера представила діяльність Товариства «Україна-Світ», зокрема розповіла про співпрацю з українськими жіночими організаціями різних країн. Було обговорено шляхи започаткування співпраці між СФУЖО та Товариством «Україна-Світ» в освітніх та культурних проєктах», - йдеться у дописі.

Фото: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій в Facebook