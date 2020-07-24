Сьогодні – День пам’яті канадського історика українського походження Ореста Субтельного

24 липня вшановують пам’ять відомого українського історика Ореста Субтельного.

Про це нагадує Укрінформ.

Орест Субтельний (1941-2016) - доктор філософії, з 1982 року - професор кафедри історії та політичних наук Йоркського університету (Торонто).

Найбільше визнання Орестові Субтельному принесла праця «Україна: Історія» (1988), яка була вперше опублікована видавництвом Йоркського університету. Згодом цю працю було визнано однією з найбільш впливових і важливих книжок, що були оприлюднені університетом Торонто за 100 років його існування. Українською мовою книгу було перекладено українським мовознавцем, який працював у Гарвардському університеті - Юрієм Шевчуком, і опубліковано у 1991 році. Нині «Україна: Історія» повністю або частково перекладена німецькою, російською, китайською, болгарською та словацькою мовами.

Майбутній доктор історичних наук, професор, член НТШ та УВАН, лауреат Премії фундації О. і Т. Антоновичів (1982), нагороджений Орденом Ярослава Мудрого 5-го ступеню Орест Субтельний народився 17 травня 1943 року у Кракові (Польща), нагадує Diaspora.ua.

Навчався у Віденському та Гамбурзькому університетах, згодом - в університетах у Філадельфії та в Північній Кароліні. З 1975 року почав викладацьку кар'єру у коледжі Гамільтона у м. Клінтон (Айова, США), з 1982 року — професор Йоркського ун-ту у Торонто (Канада). Як історик вивчав соціально-політичну історію України-Гетьманщини XVIII ст. та мазепинської еміграції, історію українців в Північній Америці та загальні проблеми історії України.

Фото: uzh.plast.org.ua