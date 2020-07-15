Українців в Угорщині запрошують поділитися ідеями для серії листівок з порівнянням двох культур
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила голова асоціації Вікторія Петровська.
«Українська асоціація «Єдність» м. Будапешт готує ряд листівок, в яких порівнюють побут, культуру, традиції, видатних діячів України та Угорщини. Наприклад, наш борщ та угорський гуляш, Лисенко та Ліст», - розповіла Петровська.
На перших листівках, які відкрили альбом «Такі різні і водночас схожі...», порівнюють музичні інструменти - українську бандуру й угорську цитру та національні страви – борщ і гуляш, доповнюючи зображення коротким описом.
В асоціації заохочують усіх бажаючих публікувати свої пропозиції на сторінці асоціації в Facebook. «Маєте ідею для листівки-порівняння? Пишіть у коментарях!», - зазначається в підписі до альбому.
Серед вже надісланих варіантів – Пушкаш і Шевченко (футболісти), сирники і турош ґомбоц, палінка і горілка, вареники і дереє тощо.
Фото: Укрінформ, Українська асоціація «Єдність» в Facebook