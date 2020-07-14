В Союзі українців у Великій Британії привітали з 95-річчям Іванну Мащак

Керівництво Союзу українців у Великій Британії (СУБ) привітало лондонську українку Іванну Мащак з нагоди 95-го дня народження.

Про це йдеться на сторінці СУБ в Facebook.

«Рада директорів і Головна Управа СУБ сердечно вітають пані Іванну Мащак з 95-літним днем народження! Бажаємо їй многих і благих літ!», - йдеться у вітанні.

Як відомо, Іванна Мащак - учасниця національного підпілля, жертва операції «Вісла», політв’язень таборів ГУЛАГу, громадська діячка української діаспори у Великобританії. Вона народилася 11 липня 1925 року в родині священника. Заарештована у 1945 році, пережила допити, тортури і заслання на Колимі. Після звільнення у 1955 р. Іванна повернулася в Польщу, до матері.

Познайомившись з майбутнім чоловіком Іваном Мащаком, активним членом Союзу українців Британії та редакції газети «Українська думка», Іванна Мащак переїхала до Лондона, де, як і її чоловік, присвятила себе українській справі у Великій Британії. Була реабілітована у 1990-х роках.

В останні роки її діяльність – робота на громадських засадах в українській бібліотеці, впорядковування діаспорного архіву.

Відкрила себе як художниця, її картини неодноразово експонувалися на виставках у Лондоні та Києві.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні 2019 року в Союзі українців у Великій Британії відбулася презентація другого, доповненого видання книги спогадів «Дорогами минулого» Іванни Мащак за участі авторки.

У книзі українка розповіла про своє життя як політичного в'язня протягом 1940-х років, а також описала період української історії 30-40-50-х років ХХ століття: українське підпілля у Польщі, операція «Вісла», переповнені українцями табори ГУЛАГу на Колимі - все це авторка пережила особисто. У книзі також є спогади її чоловіка Володимира про службу в дивізії «Галичина» та переправку українських дивізійників до Великої Британії тощо.

Як зазначили в СУБ, Союз українців у Великій Британії організував цей захід та спонсорував вихід книги, «щоб допомогти підвищити обізнаність про страждання та переслідування Іванни та мільйонів таких, як вона, з боку Кремля».

Фото: Association of Ukrainians in Great Britain, Gala PT в Facebook