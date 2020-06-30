Українці Бенілюксу і Франції протистоятимуть російській дезінформації

Об’єднання українських організацій Бенілюксу та Франції будуть протидіяти російській дезінформації.

Про це повідомляє Український погляд.

Як зазначається, з 26 по 28 червня 2020 року відбулася перша зустріч волонтерів країн: Люксембург, Франція, Нідерланди

«Мета зустрічі: обмін інформацією та досвідом роботи в умовах останнього року діяльності всіх волонтерських груп в Україні та за її межами; об’єднання українських організацій Бенілюксу з метою протистояння інформаційній атаці та засиллю новостворених груп/сторінок/сайтів, які використовуючи українську назву направлені на розпорошення громад, послаблення роботи діаспорних організацій та створювані інформаційного поля для подальших інфо атак та недійсної інформації перебігу подій в Україні та за її межами», - йдеться у повідомленні.

Фото: Ukraïnka - Asbl Об'єднання українок Люксембургу/Facebook