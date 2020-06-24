В українській школі в Абу-Дабі провели останній дзвоник у форматі інтерактивного лайвстріму

Українська громадська рідна школа в Абу-Дабі з останнім дзвоником завершила 2019/2020 навчальний рік у форматі інтерактивного лайвстріму.

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

«Наша рідна школа успішно пройшла етап свого становлення, з честю отримала підтримку Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради Світового Конґресу Українців, знайшла друзів, серед яких, перш за все, Metropolitan Andrej Sheptytsky Ukrainian School in Montreal в Канаді, спільно з якою ми організували обмін досвідом та міжнародний проєкт #УкраїнаВсюди, коли відбулися знайомство, спілкування та становлення справжньої дружби через океан між нашими учнями, а також разом створили яскраві відеоекскурсії своїми містами крізь призму України та українського (зараз активність цього проєкту пригальмувалась через пандемію, водночас після її завершення повертатимемо оберти та, враховуючи успішний досвід, сподіваємось на долучення українських шкіл по всьому світу)», - підсумував Семенов.

За його словами, в умовах коронавірусної епохи школа змогла професійно організувати дистанційне навчання з використанням платформи Microsoft Education і перетворити обмеження на нові можливості.

Додатково до навчання школа відзначила День захисника України і День українського козацтва, вшанувала жертв Голодомору, долучилася до презентації нової книги українського казкотерапевта Інни Курило, вивчала традиції українського Різдва та вертепу, привітала захисників України з різдвяними святами листами, малюнками та власноруч виготовленними подарунками, взяла активну участь у відзначанні громадою Святвечора, вшанувала Героїв Небесної Сотні, жертв і загиблих у Другій світовій війні, напередодні Великодня разом писали писанки і долучилися до кампаній еміратського й українського урядів #StayHome або #ЗалишайсяВдома.

«Та, головне, отримали нові знання, розвинули навички, створили можливості й побачили результати у кожної дитини, яка відвідувала школу: йдеться і про пізнання нових українських слів, і про вивчення абетки, історії, класики української літератури і музики, розвиток ерудиції й комунікативних навичок та багато-багато більшого. І водночас з усім цим, надважливо, стали великою українською родиною!», - розповів Семенов.

Зазначається, що тим часом вже розпочалась підготовка до наступного навчального року. Навчання - безкоштовне.

Фото, відео: Yevheniy Semenov/Facebook