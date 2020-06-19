Українську перекладачку з Нідерландів внесли до бази Фламандського літературного фонду

Українку Ірину Коваль з Утрехта (Нідерланди) було внесено в базу перекладачів Фламандського літературного фонду.

Про це повідомляється на сторінці фундації «Українці в Нідерландах» в Facebook.

«Щиро вітаємо нашу активну українку Нідерландів Ірину Коваль з черговим досягненням! Ірину, після експертної перевірки, офіційно занесено до бази перекладачів з нідерландської/фламандської Фламандського літературного фонду», - йдеться у дописі.

Як зазначається, українка завжди бере активну участь в житті діаспори. Нею перекладено велику кількість текстів, звернень, промо-матеріалів, заходів щодо просування іміджу України в Нідерландах тощо.

Ірина Коваль також переклала українською ряд книг для дітей нідерландських письменників. «Ці твори із задоволенням читають діти в Україні та в українських школах Нідерландів», - зазначили в фундації.

Як повідомляв Укрінформ, торік у перекладі Ірини Коваль вийшли українською дитячі книжки нідерландських авторок Тоски Ментен та Каріни Схапман. Це, зокрема, дві книжки з серії «Мій братик мумія» про пригоди єгипетського хлопчика-мумії на ім'я Думмі та його друга Хооса та книга «Сем і Джулія в театрі», які вийшли в українських видавництвах.

Як відомо, Ірина Коваль народилася в 1979 році у місті Києві, з 2000 року постійно проживає у Нідерландах. Вільно володіє нідерландською/фламандською, англійською, російською та українською мовами.

В доробку українки - художні переклади з нідерландської дитячих книжок, декількох журналістських статей. Її переклад збірки віршів нідерландських та фламандських поетів був допущений до участі у перекладацькому конкурсі «Метафора-2018».

З 2013 року Ірина Коваль активно співпрацює з фундацією «Українці в Нідерландах» та Посольством України в цій країні, перекладаючи на нідерландську мову інформацію, що стосується життя української громади в королівстві.

Українка зареєстрована як офіційний перекладач у Нідерландському літературному фонді (Nederlands Letternfonds) і відкрита для співпраці з українськими видавництвами.

Фото: Ira Koval в Facebook