Асоціація «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців» святкує 15-річчя

Асоціація «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців» відзначає своє 15-річчя.

З цієї нагоди асоціацію та її голову Юрія Чопика привітали в Світовому конґресі українців (СКУ), йдеться у розміщеному на сайті організації листі.

«Від імені Світового конґресу українців (СКУ) та від мене особисто прийміть щирі вітання з нагоди 15-літнього ювілею Асоціації «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців», що є українською крайовою центральною репрезентацією СКУ в Іспанії», - написав президент СКУ Павло Ґрод.

Він зазначив, що асоціація є «провідною українською організацією в Іспанії та важливим голосом українців перед її урядовими структурами та СКУ».

«За 15 років Асоціація «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців» здійснила велику роботу щодо згуртування українців та розбудови їхнього національно-культурного життя. Важливо також, що Ви маєте активну позицію в захисті територіальної цілісності України, в підтримці її європейьких та євроатлантичних прагнень та у відродженні історичної пам’яті українського народу. Висловлюю Вам за це своє визнання, а також вдячність за довголітню співпрацю з СКУ, включно з успішним проведенням в Мадриді Річних загальних зборів СКУ в 2015 році, активним долученням до міжнародних акцій на підтримку України та постійною участю в міжнародних місіях СКУ зі спостереження за виборами в Україні», - написав Павло Ґрод.

Він побажав Проводу та всьому членству асоціації й надалі успішно працювати для добра України, Іспанії та всієї української спільности в світі.

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