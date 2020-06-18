МІОК запрошує поговорити про українську мову в світі разом з українцями з 30 країн

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» проведе 25 червня онлайн-дискусію на тему: «Українська мова у світі: імпульси з України».

Про це йдеться на сторінці МІОК в Facebook.

«Шановні друзі, а ваша країна уже представлена на мапі учасників панельної дискусії «Українська мова у світі: імпульси з України»? Запрошуємо долучатися до спільноти українців із 30 країн світу в обговоренні питання української мови», - зазначається в анонсі.

Реєстрація учасників відкрита до 22 червня за посиланням: https://bit.ly/3cM1M29.

Як повідомляється в соцмережі, дискусія присвячена «пам’яті людини, якій довіряло наше суспільство, відомій українській соціологині Ірині Бекешкіній».

Захід відбудеться на платформі ZOOM з 16:00 до 17:30 (за київським часом).

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Серед питань, які розглядатимуться, - мова як ознака ідентичності та патріотизму; українська мова у світі: хто і чому говорить українською?; чинники, які впливають на те, щоб українською говорили у світі; мовна ситуація в Україні тощо, повідомляється на сайті МІОК.

Панельна дискусія пройде з нагоди бієнале «Українська мова у світі: відступ чи поступ?», яке в МІОК планували провести цього року. Але через коронавірус і карантинні обмеження організатори перенесли цей масштабний захід і мають намір провести його наступного року офлайн.

Фото: МІОК