Світовий конґрес українців виступив із засудженням расизму

В Світовому конґресі українців (СКУ) засудили расизм і нагадали, що СКУ завжди виступав і надалі виступатиме проти порушення прав людини і будь-якої дискримінації.

Про це йдеться у заяві на сайті СКУ.

«Світовий конґрес українців приєднується до світової спільноти у засудженні расизму. Право бути рівними перед законом та право на правосуддя є фундаментальними та невід’ємними для кожної людини. Не можна ігнорувати або ж миритися з расистськими діями, навіть найменш помітними. Ми не будемо миритися і не будемо мовчати про расизм, дискримінацію та утиски в будь-якій формі», - зазначається з цього приводу.

Зауважується, що СКУ та світові українські громади традиційно приймають розмаїття та права людини як основу демократії. «Українські освітні та культурні програми, а також програми соціальної підтримки в наших громадах у світі будуються на основі поваги та інклюзивності, і є відкритими для всіх рас, етносів та культур. Протягом багатьох років українські громади співпрацюють з темношкірими та іншими етнічними спільнотами у важливих питаннях прав людини, правосуддя та рівності в усьому світі», - йдеться у заяві.

Як наголосили в Світовому конґресі українців, українська громада буде і надалі активно сприяти анти-расизму завдяки критичному самоаналізу, освіті, відкритому діалогу та мирним діям для боротьби з расизмом та дискримінацією. «Ми знов стверджуємо нашу посвяту бути надійними та щирими партнерами в справі боротьби з расизмом, нетолерантністю та ненавистю», - додали в СКУ.

«У цей болісний і скорботний час ми стоїмо пліч-о-пліч з друзями з темношкірих громад у світі. Ми знову стверджуємо свою відданість справі захисту та посиленню прав людини, правосуддя, рівності та миру. СКУ завжди виступав проти будь-якого порушення прав людини та проти будь-якої дискримінації – і продовжить це робити надалі» – зазначив президент СКУ Павло Ґрод.