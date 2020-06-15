Акції проти расизму: у Лондоні спеціальна комісія вивчить "аспекти нерівності"

На тлі антирасистських заворушень у Британії прем'єр-міністр країни Борис Джонсон створить спеціальну комісію для вивчення усіх «аспектів нерівності».

Про це повідомляє ВВС.

«Ніхто, кому небайдужа ця країна, не може ігнорувати антирасистські демонстрації, викликані вбивством Джорджа Флойда під вартою в поліції США», - заявив Джонсон, зазначивши, що в зв'язку з нинішніми настроями він створить комісію для вивчення усіх «аспектів нерівності».

Він також підкреслив, що для боротьби з расизмом «необхідно зробити набагато більше», але водночас Велика Британія не повинна намагатися «переписати минуле», знищуючи історичні пам'ятники.

Джонсон засудив «крайніх правих головорізів», які брали участь в жорстоких акціях протесту в суботу, коли понад 100 осіб було заарештовано в Лондоні. Він сказав, що їх місія була «абсолютно абсурдною», але назвав «сумним» те, що статуя сера Уїнстона Черчилля зазнала спроб вандалізму.

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Минулого тижня статуя на площі Парламенту була пофарбована фарбою зі словами «був расистом». А в Брістолі протестуювальники проти расизму знесли статую работорговця Едварда Колстона.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів проти расизму почалася в США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні афроамериканець помер.

ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайний стан і введено комендантську годину.

Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує в скандальному відео, заарештований.