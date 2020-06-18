У Каліфорнії не стало відомого бандуриста Андрія Китастого

У Каліфорнії помер відомий кобзар-бандурист, учасник знаменитої Української капелі бандуристів Північної Америки ім. Т. Шевченка в 1970-2010 рр., син легендарного композитора і бандуриста Григорія Китастого Андрій Китастий.

Про це повідомляється на сторінці капели в Facebook.

«Бандурний світ втратив легендарного кобзаря, бандуриста і доброго друга. Андрій Китастий, народжений у 1954 році, котрий проживав свої останні роки в Каліфорнії, відійшов у Царство Небесне минулого понеділка», - йдеться у дописі.

Як зазначається, Андрій Китастий був учасником Української капелі бандуристів Північної Америки ім. Т. Шевченка у 1970-2010 роках, збагачуючи ансамбль своєю великою душею, непересічним талантом і пристрастю до бандури.

«Нам завжди невистачатиме нашого товариша, колеги, учителя, цієї яскравої сценічної особистості. Вічная пам’ять!», - зауважили в капелі.

У соцмережі також зазначається, що Андрій Китастий помер раптово на 66-ому році життя.