Українки з Чикаго передали пакунки з допомогою для близько 20 родин в Україні

Чиказький відділ № 140 Союзу українок Америки (СУА) надав допомогу харчами і господарськими товарами близько 20 родинам в Україні.

По це йдеться на сторінці СУА в Facebook.

«Близько 20 родин із різних кутків України отримали допомогу із харчами та побутовими засобами завдяки нашим спільним зусиллям», - йдеться в дописі.

Як повідомлялося на сторінці відділу в соцмережі наприкіці травня, СУА долучився до підтримки самотніх матерів в Україні в умовах пандемії COVID-19.

«Під час сьогоднішньої пандемії ми тішимось, що можемо допомогти одним з тих, хто справді в скрутній ситуації, а саме самотнім матерям по всій Україні. Без будь-якого прибутку, вони змушені шукати шляхи, аби нагодувати своїх дітей. Завдяки Марті Левченко і нашим друзям в Україні нам вдалося зв’язатися із такими сім’ями і надіслати посилки з їжею та побутовими речами», - зазначалося в дописі.

Там також було розміщено інформацію для тих, хто хотів би долучитися до допомоги.

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Фото: Reader's Digest, UNWLA - Ukrainian National Women's League of America, Inc. в Facebook