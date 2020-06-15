Українки з Чикаго передали пакунки з допомогою для близько 20 родин в Україні
По це йдеться на сторінці СУА в Facebook.
«Близько 20 родин із різних кутків України отримали допомогу із харчами та побутовими засобами завдяки нашим спільним зусиллям», - йдеться в дописі.
Як повідомлялося на сторінці відділу в соцмережі наприкіці травня, СУА долучився до підтримки самотніх матерів в Україні в умовах пандемії COVID-19.
«Під час сьогоднішньої пандемії ми тішимось, що можемо допомогти одним з тих, хто справді в скрутній ситуації, а саме самотнім матерям по всій Україні. Без будь-якого прибутку, вони змушені шукати шляхи, аби нагодувати своїх дітей. Завдяки Марті Левченко і нашим друзям в Україні нам вдалося зв’язатися із такими сім’ями і надіслати посилки з їжею та побутовими речами», - зазначалося в дописі.
Там також було розміщено інформацію для тих, хто хотів би долучитися до допомоги.
Фото: Reader's Digest, UNWLA - Ukrainian National Women's League of America, Inc. в Facebook