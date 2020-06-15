З Канади до України повернулися 263 українці – посол

До України з Канади рейсом Торонто-Київ повернулись 263 українця.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

«Торонто-Київ. 263 українця повернулися додому. Сподіваємося, спецрейси нам більше не знадобляться», - написав дипломат.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Водночас Кабінет міністрів прийняв рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні з 5 червня і міжнародного авіасполучення - з 15 червня.

Фото: Andriy Shevchenko у Facebook