З Канади до України повернулися 263 українці – посол
Укрінформ
До України з Канади рейсом Торонто-Київ повернулись 263 українця.
Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці в Facebook.
«Торонто-Київ. 263 українця повернулися додому. Сподіваємося, спецрейси нам більше не знадобляться», - написав дипломат.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.
Водночас Кабінет міністрів прийняв рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні з 5 червня і міжнародного авіасполучення - з 15 червня.
Фото: Andriy Shevchenko у Facebook