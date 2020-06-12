В СКУ працюють над розробленням законодавчих ініціатив для захисту трудових мігрантів

Світовий конґрес українців (СКУ) працює над розробленням законодавчих ініціатив для врегулювання, зокрема, проблем трудової міграції та питань множинного громадянства.

Про це розповів директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук під час відеозустрічі з працівниками Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка», йдеться на сайті МІОК.

«Робота СКУ сьогодні зосереджена навколо розроблення законодавчих ініціатив для врегулювання проблем трудової міграції та питань множинного громадянства, вивчення міграційних процесів загалом», - зазначається в повідомленні.

Нагадується, що нещодавно СКУ створив робочу групу з питань трудової міграції, серед завдань якої, зокрема, захист прав українських трудових мігрантів у країнах перебування; вплив на формування політики уряду щодо зовнішньої трудової міграції в Україні; реінтеграція трудових мігрантів, які повернулися до України.

Як зазначається, окрім війни, яку розв’язала Російська Федерація проти України, новим викликом стала пандемія коронавірусу, яка продемонструвала недостатній рівень готовності української влади до вирішення питань української міграції, зокрема трудової.

Окрім питання захисту прав українських мігрантів, учасники зустрічі обговорювали актуальність вивчення міграційних процесів і проведення комплексних досліджень, адже формування міграційної політики не може бути ефективним без моніторингу та аналізу реальної ситуації.

З огляду на це працівники МІОК коротко представили соціологічні дослідження, які провів інститут, починаючи з 2014 р. Мета цих досліджень – вивчення міграційних настроїв серед студентської молоді, зокрема напередодні візової лібералізації, аналіз стану українського шкільництва за кордоном і потреб українських шкіл, а також українського громадського активізму в країнах ЄС та особливостей української міграції до Південно-Африканської Республіки.

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Окремо Сергій Касянчук розповів про розвиток законодавчого процесу у сфері множинного громадянства та представив позицію СКУ в цьому питанні. «Кордони зникають, в умовах глобалізації нам потрібно розглядати нас всіх, українців в Україні та поза нею, як єдине ціле, шукати те, що нас об’єднує, працювати на одну ціль. У цьому вся логіка співпраці, співдії України та діаспори, адже СКУ відстоює інтереси «старої» діаспори, і нових мігрантів», - зазначив директор Представництва СКУ в Україні.