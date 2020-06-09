Посол Британії Мелінда Сіммонс розповіла, що має родинне коріння в Україні

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс має в Україні родинне коріння– її прабабуся і прадідусь жили у передмісті Харкова.

Про це дипломат розповіла в інтерв’ю "НВ".

"Мої прапрабатьки по матері — називаймо їх прабабуся і прадідусь — дійсно жили в передмісті Харкова. Це була бідна єврейська сім'я, голова якої, мій прадід, вирішив спробувати щастя у великому місті, де заробітки були вищі. Він вирішив перебратися до Києва, але прабабуся цю ідею не підтримала, і вони розлучилися, що досить нетипово для єврейської пари в 90-х роках XIX століття, та ще в провінції. Ба більше, вони вирішили поділити дітей. Старший син разом з батьком поїхав до Києва, а молодший залишився з матір'ю", - сказала Сіммонс.

За її словами, справи в Києві у прадіда пішли добре, він був прекрасним кравцем і шив шинелі, які мали попит у військових. Один з них якось сказав прадіду про зростання в Російській імперії антисемітських настроїв і порадив емігрувати якомога швидше.

"Прадід його послухав, навіть більше — попередив про це і свою колишню дружину, яка не менш серйозно сприйняла цю пораду. Вони обидва вирішили емігрувати, але окремо. Прадід зі старшим сином вирушив на кораблі до США, а прабабуся з молодшим — до Великої Британії. Вони висадилися в Лондоні, пройшли реєстрацію і чомусь осіли у Вельсі, в Кардіффі, де прабабуся також стала швачкою", - поділилася Сіммонс.

Вона додала, що старший син через 10 років приїхав із США до Великої Британії, щоб возз'єднатися з матір'ю.

Дипломат зазначила, що її прабабуся була неписьменною, тому періодично надиктовувала сусідській дівчині листи для старшого сина.

"За цими листами він і зміг знайти матір і брата і на радощах вирішив віддячити дівчині, яка допомагала в листуванні. Її звали Міллі. Вони познайомилися, а через деякий час одружилися. Обручка на моєму пальці — це саме та обручка, яку він, мій далекий предок, подарував дівчині Міллі. Від їхнього шлюбу і походить материнська частина моєї родини", - розповіла посол Великої Британії.

Мелінда Сіммонс була призначена Надзвичайним та Повноважним Послом Великої Британії в Києві у квітні 2019 року.

Фото: Олександр Медведєв, НВ